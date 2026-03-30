15-Jährige aus Dresden vermisst: Wo ist Miley Charlene?

Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Miley Charlene Z. (15) aus Dresden.

Die Polizei sucht derzeit nach dieser 15-jährigen Vermissten. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden

Die Jugendliche verließ am Samstagmittag ihre Unterkunft in Niederwartha.

Mögliche Hinwendungsorte haben die Beamten bereits geprüft, jedoch konnte die 15-Jährige nicht ausfindig gemacht werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: