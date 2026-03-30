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15-Jährige aus Dresden vermisst: Wo ist Miley Charlene?

Die Polizei sucht derzeit nach Miley Charlene Z. (15) aus Dresden.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Miley Charlene Z. (15) aus Dresden.

Die Polizei sucht derzeit nach dieser 15-jährigen Vermissten.
Die Polizei sucht derzeit nach dieser 15-jährigen Vermissten.  © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden

Die Jugendliche verließ am Samstagmittag ihre Unterkunft in Niederwartha.

Mögliche Hinwendungsorte haben die Beamten bereits geprüft, jedoch konnte die 15-Jährige nicht ausfindig gemacht werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

14-Jährige aus Chemnitz nach knapp einem Monat in Leipzig aufgetaucht
Vermisste Personen 14-Jährige aus Chemnitz nach knapp einem Monat in Leipzig aufgetaucht

  • etwa 1,65 Meter groß

  • schlank

  • dunkelblonde Haare

  • zuletzt bekleidet mit dunkelblauer Jeans und schwarzer Winterjacke

  • hat schwarze Handtasche dabei

Die Polizei Dresden sucht nun Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Miley Charlene machen können. Hinweise bitte an folgende Telefonnummer 0351/4832233.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden

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