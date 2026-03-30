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15-Jährige aus Dresden vermisst: Wo ist Miley Charlene?
Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Miley Charlene Z. (15) aus Dresden.
Die Jugendliche verließ am Samstagmittag ihre Unterkunft in Niederwartha.
Mögliche Hinwendungsorte haben die Beamten bereits geprüft, jedoch konnte die 15-Jährige nicht ausfindig gemacht werden.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
Vermisste Personen 14-Jährige aus Chemnitz nach knapp einem Monat in Leipzig aufgetaucht
etwa 1,65 Meter groß
schlank
dunkelblonde Haare
zuletzt bekleidet mit dunkelblauer Jeans und schwarzer Winterjacke
hat schwarze Handtasche dabei
Die Polizei Dresden sucht nun Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Miley Charlene machen können. Hinweise bitte an folgende Telefonnummer 0351/4832233.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden