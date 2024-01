12-Jähriger seit fünf Tagen verschwunden! Polizei bittet dringend um Hilfe

Datteln - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 12-Jährigen aus Datteln (Kreis Recklinghausen). Der Schüler ist bereits seit vergangenem Freitag (26. Dezember) verschwunden.

Seit fünf Tagen gibt es keine Spur von dem Jungen. © Polizei NRW

Die Eltern des Jungen meldeten ihn am Montag als vermisst. Laut Polizei hält er sich gerne in Skater-Parks und an Bahnhöfen auf.

Möglicherweise könnte er sich auch im Raum Düsseldorf befinden, so die Mitteilung.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat blonde schulterlange Haare. Zuletzt trug er eine schwarze Winterjacke mit Adidas-Streifen auf den Ärmeln, eine ebenfalls schwarze Jeans und weiße Turnschuhe der Marke Adidas. Außerdem hatte er einen schwarzen Champion-Pullover an.

Weiterhin teilte die Polizei mit, das Kind spreche nur gebrochenes Deutsch. Den Namen des Jungen veröffentlichten die Beamten nicht.