13-Jährige aus Leipzig wird seit Tagen vermisst: Wer hat das Mädchen gesehen?

Leipzig - Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Irina P aus Leipzig. Sie wurde vor einer Woche das letzte Mal gesehen.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Mädchen. © Bildmontage: Polizei Sachsen

Wie Tom Erik Richter am Donnerstagnachmittag erklärte, wurde das Mädchen zuletzt am 25. Juni am Leipziger Hauptbahnhof von ihrer Mutter gesehen.

Die Eltern hatten am 27. Juni das letzte Mal telefonischen Kontakt zu ihr.

Seitdem ist unklar, wo die 13-Jährige sich aufhält.

"Aufgrund ihres Alters besteht die Gefahr, dass sich das Kind in einer hilflosen Lage befindet", so Richter.

Mithilfe von Fotos und Beschreibungen wird jetzt öffentlich nach dem Mädchen gesucht. Folgende Informationen sind bekannt: