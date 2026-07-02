13-Jährige aus Leipzig wird seit Tagen vermisst: Wer hat das Mädchen gesehen?
Leipzig - Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Irina P aus Leipzig. Sie wurde vor einer Woche das letzte Mal gesehen.
Wie Tom Erik Richter am Donnerstagnachmittag erklärte, wurde das Mädchen zuletzt am 25. Juni am Leipziger Hauptbahnhof von ihrer Mutter gesehen.
Die Eltern hatten am 27. Juni das letzte Mal telefonischen Kontakt zu ihr.
Seitdem ist unklar, wo die 13-Jährige sich aufhält.
"Aufgrund ihres Alters besteht die Gefahr, dass sich das Kind in einer hilflosen Lage befindet", so Richter.
Mithilfe von Fotos und Beschreibungen wird jetzt öffentlich nach dem Mädchen gesucht. Folgende Informationen sind bekannt:
- Sie ist circa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Figur und lange, glatte, dunkelblonde Haare.
- Zuletzt trug sie ein schwarzes Oberteil, eine kurze schwarze Hose, schwarzen Markenschuhe und eine kleine Handtasche.
Wer die 13-Jährige gesehen hat, Kontakt zu ihr hatte oder Hinweise hat, wo sie sich aufhalten könnte, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Sachsen