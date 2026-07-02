Suche beendet: Vermisste 18-Jährige aus Wilmersdorf wieder da
Update am 2. Juli um 18.20 Uhr
Die seit dem 16. Juni 2026 vermisste 18-Jährige konnte inzwischen angetroffen werden. Die Angehörigen sind ebenfalls informiert.
Die Suche ist damit beendet.
Erstmeldung am 17. Juni, 15.56 Uhr:
Berlin - Seit Dienstagabend wird eine 18-jährige aus Berlin-Wilmersdorf vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Die junge Frau verließ den Angaben nach gegen 20 Uhr ihre Wohnung an der Blissestraße und ist seitdem nicht zurückgekehrt.
Sie leidet an einer Essstörung und befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie ist körperlich sehr geschwächt und braucht dringend ärztliche Hilfe.
Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, sie seit dem 16. Juni gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. (030) 4664-271100 oder per E-Mail an [email protected] melden. Hinweise sind auch über jede Polizeidienststelle, die Internetwache oder im Notfall unter 110 möglich.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)