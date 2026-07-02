02.07.2026 18:20 Suche beendet: Vermisste 18-Jährige aus Wilmersdorf wieder da

Die seit dem 16. Juni 2026 vermisste 18-Jährige konnte inzwischen angetroffen werden. Die Angehörigen ebenfalls informiert.

Von Christoph Carsten

Die seit dem 16. Juni 2026 vermisste 18-Jährige konnte inzwischen angetroffen werden. Die Angehörigen sind ebenfalls informiert. Die Suche ist damit beendet.

Erstmeldung am 17. Juni, 15.56 Uhr:

Berlin - Seit Dienstagabend wird eine 18-jährige aus Berlin-Wilmersdorf vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesen beiden Fotos sucht die Berliner Polizei nach der vermissten 18-Jährigen. © Polizei Berlin (Bildmontage) Die junge Frau verließ den Angaben nach gegen 20 Uhr ihre Wohnung an der Blissestraße und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Sie leidet an einer Essstörung und befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie ist körperlich sehr geschwächt und braucht dringend ärztliche Hilfe.