Plötzlich verschwunden: 13-Jährige aus Glauchau vermisst
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Glauchau - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Teenagerin namens Yalda (13) aus Glauchau (Landkreis Zwickau).
In der Nacht zu Donnerstag verließ die 13-Jährige plötzlich die Wohnung ihrer Eltern und wird seitdem vermisst.
Yalda wird folgendermaßen beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß
- schlank
- braune Augen
- langes, braunes Haar
- hat einen hellen Fleck an der Stirn, im Bereich des Haaransatzes
Vermisste Personen Er wurde zuletzt am Alex gesehen: Mann ohne Beine vermisst
Ein Foto des Mädchens findet Ihr auf der Webseite der Polizei.
Habt Ihr sie gesehen oder könnt Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Bitte wendet Euch mit Hinweisen an das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640, oder an jede andere Polizeidienststelle.
Titelfoto: 123rf/foottoo