Plötzlich verschwunden: 13-Jährige aus Glauchau vermisst

Glauchau - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Teenagerin namens Yalda (13) aus Glauchau (Landkreis Zwickau ).

Die Polizei sucht aktuell nach einer 13-Jährigen aus Glauchau. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

In der Nacht zu Donnerstag verließ die 13-Jährige plötzlich die Wohnung ihrer Eltern und wird seitdem vermisst.

Yalda wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlank

braune Augen

langes, braunes Haar

hat einen hellen Fleck an der Stirn, im Bereich des Haaransatzes

Ein Foto des Mädchens findet Ihr auf der Webseite der Polizei.