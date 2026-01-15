13-Jährige aus Winnenden vermisst: Wer hat sie gesehen?

Winnenden - Ein 13-jähriges Mädchen wird in Winnenden seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisst.

Wer hat dieses Mädchen gesehen? © Polizeipräsidium Aalen

Sie soll die Wohnung in der Turmstraße gegen 5 Uhr verlassen haben und wird seitdem vermisst.

Die 13-Jährige könnte sich in einer Notlage befinden.

Als sie das Haus verließ, trug sie vermutlich eine schwarze Jacke, eine Baggyhose und graue Schuhe. Außerdem hat sie einen Rucksack, eine Adidas-Sporttasche und eine helle Kuscheldecke dabei.