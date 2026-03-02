14-Jährige aus Chemnitz vermisst: Wer hat das Mädchen gesehen?
Chemnitz - Seit dem vergangenen Donnerstag wird die 14-jährige Lena Evelin aus Chemnitz vermisst. Nun bittet die Polizei bei der Suche um Mithilfe.
Polizeiangaben zufolge verließ die 14-Jährige am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ihren derzeitigen Wohnsitz in Hilbersdorf mit einer Bekannten und kehrte seitdem nicht mehr zurück.
Gegen 18 Uhr wurde sie das letzte Mal am Omnibusbahnhof im Zentrum gesehen.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass sie sich im Stadtgebiet von Chemnitz oder in Leipzig aufhält. Bekannte Anlaufstellen in den Ortsteilen Lutherviertel, Markersdorf, Hilbersdorf und Leipzig wurden bereits wiederholt überprüft.
Hinweise, dass der 14-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte, liegen bislang nicht vor.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,60 Meter groß
lange dunkelblonde Haare
trug am Tag ihres Verschwindens eine dunkle Jacke, ein pinkes T-Shirt sowie eine graue Hose und helle Schuhe
Wer hat das Mädchen seit dem 26. Februar 2026 gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der 14-Jährigen machen? Wer hat die Jugendliche womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln bemerkt?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 entgegen.
