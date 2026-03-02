14-Jährige aus Chemnitz vermisst: Wer hat das Mädchen gesehen?

Chemnitz - Seit dem vergangenen Donnerstag wird die 14-jährige Lena Evelin aus Chemnitz vermisst. Nun bittet die Polizei bei der Suche um Mithilfe.

Seit Donnerstag wird das 14-jährige Mädchen vermisst. © Bildmontage: Christian Horz/123RF, Polizei Chemnitz

Polizeiangaben zufolge verließ die 14-Jährige am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ihren derzeitigen Wohnsitz in Hilbersdorf mit einer Bekannten und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Gegen 18 Uhr wurde sie das letzte Mal am Omnibusbahnhof im Zentrum gesehen.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass sie sich im Stadtgebiet von Chemnitz oder in Leipzig aufhält. Bekannte Anlaufstellen in den Ortsteilen Lutherviertel, Markersdorf, Hilbersdorf und Leipzig wurden bereits wiederholt überprüft.

Hinweise, dass der 14-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte, liegen bislang nicht vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: