Könnte sie in Frankfurt sein? Polizei sucht nach Nele K. (13)

Burg - Seit Mittwochmorgen wird eine Schülerin aus dem Jerichower Land vermisst . Die Polizei hat eine mögliche Spur.

Die 13-jährige Nele K. aus Burg bei Magdeburg wird vermisst. © Polizeirevier Jerichower Land

Die 13-jährige Nele K. verließ gegen 6.45 Uhr ihr Zuhause in Burg bei Magdeburg und machte sich auf den Weg in die Schule - dort kam sie nie an.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Schülerin um 7.51 Uhr in der Ortschaft Prödel in einen Zug gestiegen und zunächst nach Erfurt gefahren sein soll.

Derzeit soll sie wohl auf dem Weg in Richtung Frankfurt/Main sein, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung, veröffentlichte ein Foto und beschreibt die Teenagerin wie folgt: