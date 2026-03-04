Sie war seit Mitte Februar verschwunden: Jugendliche in Niedersachsen gefunden
Update, 4. März, 9.27 Uhr: Vermisste in Niedersachsen gefunden
Laut Polizei konnte das Mädchen am Dienstag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Niedersachsen angetroffen werden.
Anschließend wurde sie in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor.
Originalmeldung, 23. Februar, 21.08 Uhr
Hamburg - Wo ist sie? Eine Jugendliche aus Hamburg-Alsterdorf wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Polizei mitteilte, hat das Mädchen die Jugendeinrichtung in der Feuerbergstraße am Donnerstagabend verlassen und ist seitdem nicht zurückgekommen.
Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt.
Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, suchen die Ermittler nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach der Vermissten.
Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegen. Wer sie sieht, soll die 110 wählen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa