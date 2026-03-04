Sie war seit Mitte Februar verschwunden: Jugendliche in Niedersachsen gefunden

Eine Jugendliche war seit Mitte Februar in Hamburg vermisst worden. Nun konnte sie dank Hinweise aus der Bevölkerung in Niedersachsen gefunden werden.

Von Svenja-Marie Kahl

Laut Polizei konnte das Mädchen am Dienstag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Niedersachsen angetroffen werden. Anschließend wurde sie in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor.

Originalmeldung, 23. Februar, 21.08 Uhr

Hamburg - Wo ist sie? Eine Jugendliche aus Hamburg-Alsterdorf wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.

Eine Jugendliche, die seit Mitte Februar in Hamburg vermisst wurde, konnte in Niedersachsen ausfindig gemacht werden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei mitteilte, hat das Mädchen die Jugendeinrichtung in der Feuerbergstraße am Donnerstagabend verlassen und ist seitdem nicht zurückgekommen. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, suchen die Ermittler nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach der Vermissten.