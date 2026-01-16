 829

13-Jährige aus Winnenden wieder da

Das seit Donnerstagmorgen vermisste Mädchen kehrte in der Nacht auf Freitag zu Verwandten zurück, wie die Polizei mitteilte. Die 13-Jährige sei wohlauf.

Update, 16. Januar, 10.55 Uhr: Vermisste wieder da

Die 13-Jährige sei wohlauf.

Die 13-Jährige sei wohlauf.

Originalmeldung vom 15. Januar 2026, 13.54 Uhr

Winnenden - Ein 13-jähriges Mädchen wird in Winnenden seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisst.

Wer hat dieses Mädchen gesehen?
Sie soll die Wohnung gegen 5 Uhr verlassen haben und wird seitdem vermisst.

Die 13-Jährige könnte sich in einer Notlage befinden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 07361/5800 zu melden.

