13-Jährige aus Winnenden wieder da

Die 13-Jährige sei wohlauf.

Das seit Donnerstagmorgen vermisste Mädchen kehrte in der Nacht auf Freitag zu Verwandten zurück, wie die Polizei mitteilte.

Winnenden - Ein 13-jähriges Mädchen wird in Winnenden seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisst.

Wer hat dieses Mädchen gesehen? © Polizeipräsidium Aalen

Sie soll die Wohnung gegen 5 Uhr verlassen haben und wird seitdem vermisst.

Die 13-Jährige könnte sich in einer Notlage befinden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 07361/5800 zu melden.