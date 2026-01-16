829
13-Jährige aus Winnenden wieder da
Update, 16. Januar, 10.55 Uhr: Vermisste wieder da
Das seit Donnerstagmorgen vermisste Mädchen kehrte in der Nacht auf Freitag zu Verwandten zurück, wie die Polizei mitteilte.
Die 13-Jährige sei wohlauf.
Originalmeldung vom 15. Januar 2026, 13.54 Uhr
Winnenden - Ein 13-jähriges Mädchen wird in Winnenden seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisst.
Sie soll die Wohnung gegen 5 Uhr verlassen haben und wird seitdem vermisst.
Die 13-Jährige könnte sich in einer Notlage befinden.
Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 07361/5800 zu melden.
Titelfoto: Polizeipräsidium Aalen