Seit Tagen verschwunden: Vermisste Leipzigerin braucht dringend medizinische Betreuung

Leipzig - Cornelia V. aus Leipzig ist seit Freitag spurlos verschwunden. Da die Polizei bisher erfolglos nach der Frau gesucht hat, wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit.

Wer hat die 46-jährige Cornelia V. aus Leipzig gesehen? © Montage: Soeren Stache/dpa; Polizei Sachsen

Zuletzt wurde Cornelia am Freitag gegen 8 Uhr in der Scharnhorststraße gesehen, seitdem ist sie verschwunden.

Am Montag wurde der Vermisstenfall der Polizei gemeldet. Seitdem verläuft die Suche erfolglos.

Erschwerend zu den nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt kommt, dass die Vermisste medizinisch betreut werden muss.

Cornelia V. kann wie folgt beschrieben werden:

46 Jahre alt

ca. 1,70 m groß

kräftige Gestalt

dunkelblonde, mittellange, wellige Haare

Brillenträgerin

auffällig schleppender Gang, nach vorne gebeugt

Sie trägt vermutlich eine schwarze Leggins, ein buntes Blumenkleid (siehe Abbildung) und eine schwarze Steppjacke.