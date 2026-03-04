Seit Tagen verschwunden: Vermisste Leipzigerin braucht dringend medizinische Betreuung
Leipzig - Cornelia V. aus Leipzig ist seit Freitag spurlos verschwunden. Da die Polizei bisher erfolglos nach der Frau gesucht hat, wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit.
Zuletzt wurde Cornelia am Freitag gegen 8 Uhr in der Scharnhorststraße gesehen, seitdem ist sie verschwunden.
Am Montag wurde der Vermisstenfall der Polizei gemeldet. Seitdem verläuft die Suche erfolglos.
Erschwerend zu den nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt kommt, dass die Vermisste medizinisch betreut werden muss.
Cornelia V. kann wie folgt beschrieben werden:
46 Jahre alt
ca. 1,70 m groß
kräftige Gestalt
dunkelblonde, mittellange, wellige Haare
Brillenträgerin
auffällig schleppender Gang, nach vorne gebeugt
Sie trägt vermutlich eine schwarze Leggins, ein buntes Blumenkleid (siehe Abbildung) und eine schwarze Steppjacke.
"Die Polizei sucht nun nach Personen, die mit der Vermissten Kontakt hatten, sie gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten könnte", erklärt Sprecher Paul Engelmann.
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Südost unter der Tel. 0341/30300 zu melden.
Titelfoto: Montage: Soeren Stache/dpa; Polizei Sachsen