09.07.2026 15:51 13-Jährige kam nach der Schule nicht nach Hause: Wer hat Lieka aus Hamburg gesehen?

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Seit Mittwochmittag wird die 13-jährige Lieka K. aus Hamburg-Ottensen vermisst. Das Mädchen kam nach der Schule nicht nach Hause. Wer hat sie gesehen?

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Mittwochmittag fehlt von der 13-jährigen Lieka K. aus Hamburg-Ottensen jede Spur. Das Mädchen ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Wer hat sie gesehen? Wer hat dieses 13-jährige Mädchen aus Hamburg gesehen? © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ist die 13-Jährige nach Schulschluss gegen 12.45 Uhr nicht am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht und auch nicht nach Hause gekommen. Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Mädchens geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Die 23-jährige Vermisste wird wie folgt beschrieben: Vermisste Personen Familienvater seit zwei Jahren spurlos verschwunden: "Aktenzeichen XY..." sucht Zeugen ungefähr 1,45 bis 1,50 Meter groß

schlanke Statur

dunkelbraune, lange Haare

zuletzt trug sie ein schwarzes T-Shirt mit kleinem rot-schwarzem Aufdruck und eine dunkelblaue Windjacke,

hatte eine dunkelblaue Weste, eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe an Wer Hinweise zu dem Mädchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, soll direkt die 110 wählen.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg