Familienvater seit zwei Jahren spurlos verschwunden: "Aktenzeichen XY..." sucht Zeugen

Lichtenau - Seit mehr als zwei Jahren fehlt von Alexander Bohnert aus dem Landkreis Rastatt jede Spur.

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" wird der fall von Alexander Bohnert thematisiert. © Peter Kneffel/dpa

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" hat seine Familie nun eindringlich um Hinweise gebeten - und geschildert, wie sehr das rätselhafte Verschwinden ihren Alltag bis heute bestimmt.

"Im Prinzip müssen ich und meine Kinder alles alleine stemmen. Es hat sich alles verändert", sagte Ehefrau Melanie Bohnert am Mittwochabend in der Live-Sendung. Kraft schöpfe sie vor allem aus ihren Kindern, ihrer Schwiegertochter und der Familie. Ihre Hoffnung sei, dass sich doch noch jemand melde, der ihren Mann gesehen habe. "Dass man endlich Klarheit kriegt."

Auch der erwachsene Sohn Julian sprach über die Lücke, die sein Vater hinterlassen habe. "Mir fehlt dieses Vorbild, die Alltagsgespräche und seine lustige und lockere Art", sagte er. Er denke regelmäßig an seinen Vater. "Es wäre auch echt eine Bereicherung, wenn er da wäre."

Die Ermittler stehen nach eigenen Angaben weiterhin vor einem Rätsel. Alexander Bohnert hatte am 3. April 2024 nach einer Nachtschicht sein Haus verlassen und war zu einer Wanderung aufgebrochen. Seitdem fehlt von dem damals 51-Jährigen jede Spur.

Persönliche Gegenstände wie Geldbeutel oder Ausweispapiere habe er nicht mitgenommen, sagte Kriminalhauptkommissar Elmar Reichl von der Kriminalpolizei Rastatt im ZDF. "Unfall, Straftat oder sogar Suizid - das ist alles möglich. Wir wissen es einfach nicht, was da passiert ist."