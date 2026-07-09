Franziska Giffey erleichtert: Vermisster Schulfreund ihres Sohnes wieder da

Berlin - Mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram bat Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (47, SPD ) um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten 16-jährigen Timeo.

Franziska Giffey (47, SPD) nutzte ihre Reichweite, um auf den Vermisstenfall aufmerksam zu machen. © Bildmontage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/instagram/franziskagiffey

Wie Franziska Giffey auf Instagram mitteilte, wurde der vermisste Jugendliche Timeo in Cottbus von der Polizei aufgegriffen.

Nach Angaben der Berliner Wirtschaftssenatorin sei der 16-Jährige wegen seiner Noten weggelaufen. "Wir sind glücklich, dass er wohlauf ist. Und kein Zeugnis kann so schlecht sein, dass man von zu Hause weglaufen muss", schrieb Giffey.

Die Politikerin hatte zuvor ihre Reichweite genutzt und den verzweifelten Hilferuf der Eltern eines Schulfreundes ihres Sohnes veröffentlicht. Timeo wurde seit dem 7. Juli vermisst.

"Wir vermissen dich so sehr, bitte komm nach Hause. Wir haben so viel Angst um dich. Wir lieben dich!", zitierte Giffey die Nachricht der Eltern.

Laut der Senatorin sei Timeo eigentlich ein fröhlicher und humorvoller Jugendlicher. In den vergangenen Monaten habe er sich jedoch zunehmend zurückgezogen, sei häufiger nicht zur Schule gegangen und habe kaum noch jemanden an sich herangelassen.

Nach dem glücklichen Ausgang bedankte sich Giffey bei allen Helfern: "Alle unsere Kinder haben Liebe, Unterstützung und Rückhalt verdient und Schulnoten sind nicht alles. Danke an alle, die mitgeholfen haben, Timeo zu finden."