Bardame aus Thale seit zwölf Jahren vermisst: Liefern Zuschauer von "Aktenzeichen XY" neue Hinweise?

Thale/Köln - Seit mehr als zwölf Jahren fehlt von Jutta Schulz (53) jede Spur. Nun wird der rätselhafte Vermisstenfall aus dem Harz erneut aufgerollt.

Wo ist Jutta Schulz? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. © Bildmontage: Polizeiinspektion Magdeburg

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" wurde der Fall der damals 53-Jährigen am Mittwoch noch einmal ausführlich vorgestellt. Die Polizei hofft, dadurch neue Hinweise zu bekommen.

Jutta Schulz lebte in Thale im Landkreis Harz und betrieb dort einen Antiquitätenladen. Weil sie offenbar Geldsorgen hatte, bot sie in ihrem Geschäft auch erotische Massagen an.

Doch das reichte offenbar nicht aus. Deshalb arbeitete die Frau zusätzlich als Bardame in Köln. Etwa alle zwei Wochen soll sie mit dem Zug von Thale über Magdeburg in die Domstadt gefahren sein.

In Thale hatte Jutta Schulz einen wichtigen Ankerpunkt: ihre Mutter. Diese lebte in Quedlinburg in einem Altenheim und wurde von ihr besucht, wenn sie wieder für kurze Zeit im Harz war. Nach dem Tod der Mutter habe ihr dieser Halt gefehlt, berichtete ihr Lebensgefährte Klaus in der Sendung.

Besonders rätselhaft sind aus Sicht der Ermittler mehrere Tage kurz vor ihrem Verschwinden.

Am 1. April 2014 soll Jutta Schulz gerade erst aus Köln nach Thale zurückgekehrt sein. Trotzdem kaufte sie bereits eine neue Bahnfahrkarte nach Köln – allerdings erst für vier Wochen später.

Einen Tag danach schaute sie sich in Thale ein Haus an, das zum Verkauf stand. Dabei soll ihre finanzielle Lage einen solchen Kauf eigentlich nicht hergegeben haben.

Am 3. April 2014 wurde Jutta Schulz schließlich beim Einwohnermeldeamt gesehen. Dort ließ sie ihren Hauptwohnsitz auf die Adresse ihres Lebensgefährten Klaus umschreiben. Danach verliert sich ihre Spur.

Die Polizei prüft weiter zwei Möglichkeiten: Ist Jutta Schulz freiwillig untergetaucht? Oder wurde sie Opfer einer Straftat?