13-Jährige seit Samstag verschwunden: Hier wurde sie zuletzt gesehen

Noelle S. (13) ist seit Samstag, 21. September, verschwunden. © Polizeipräsidium Freiburg

Laut Polizei sahen Zeugen den Teenager zuletzt gegen 16 Uhr am Samstag an der Tram-Haltestelle Bissierstraße in Freiburg, wo das Mädchen vermutlich in die Bahn-Linie 3 stieg, die in Richtung Hauptbahnhof fährt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

sehr schlank

dunkelblonde schulterlange Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 13-Jährige ein blaues Nike-T-Shirt und eine hellgraue Jogginghose. Vermutlich trägt sie einen schwarzen Sportrucksack von Nike.