Vermisster 37-Jähriger aus Dresden-Gorbitz ist wieder aufgetaucht

Der Mann ist am Samstagmittag selbstständig in seine Wohnung zurückgekehrt. Ein Verdacht auf eine Straftat liegt nicht vor.

Der 37-jährige aus Dresden-Gorbitz wurde zuletzt am Freitag in seiner Wohnung gesehen. © Montage: Polizeidirektion Dresden/123rf/premat123

Dresden - Wer hat ihn aus Dresden-Gorbitz gesehen? Der 37-Jährige wurde am Freitagabend zuletzt gesichtet – nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Demnach hielt sich der Mann noch gegen 17 Uhr in seiner Wohnung an der Ebereschenstraße auf. Zudem ist er auf Medikamente angewiesen und kann sich selbst oft nur schlecht orientieren.