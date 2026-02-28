2.202
Vermisster 37-Jähriger aus Dresden-Gorbitz ist wieder aufgetaucht
Update vom 28. Februar, 14.14 Uhr
Der Mann ist am Samstagmittag selbstständig in seine Wohnung zurückgekehrt. Ein Verdacht auf eine Straftat liegt nicht vor.
Erstmeldung vom 28. Februar, 12.17 Uhr
Dresden - Wer hat ihn aus Dresden-Gorbitz gesehen? Der 37-Jährige wurde am Freitagabend zuletzt gesichtet – nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Demnach hielt sich der Mann noch gegen 17 Uhr in seiner Wohnung an der Ebereschenstraße auf. Zudem ist er auf Medikamente angewiesen und kann sich selbst oft nur schlecht orientieren.
Die Polizeidirektion Dresden sucht nun nach Zeugen: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu melden.
