Er ist seit Monaten verschwunden: Wer hat Michael S. (68) gesehen?
Ballenstedt - Seltsames Verschwinden: Seit einigen Monaten wird ein Mann aus dem Landkreis Harz vermisst. Von ihm fehlt jede Spur.
Bereits seit dem 1. Juni 2025 wird der 68 Jahre alte Michael Kurt S. vermisst.
Wie das Polizeirevier Harz am Montag mitteilte, hielt sich Herr S. zuletzt im November 2025 in der Allee in Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) auf, seitdem wurde er nicht mehr gesehen.
Die Polizisten suchten bereits nach dem Vermissten, konnten ihn bislang aber noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Michael Kurt S. wird wie folgt beschrieben:
1,78 Meter groß
schlanke Statur
graues, kurzes Haar
Details zu seiner Kleidung sind nicht bekannt.
Habt Ihr den Mann gesehen oder etwas gehört? Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Tel. 03941/674-293.
Titelfoto: Polizeirevier Harz