Er ist seit Monaten verschwunden: Wer hat Michael S. (68) gesehen?

Ballenstedt - Seltsames Verschwinden: Seit einigen Monaten wird ein Mann aus dem Landkreis Harz vermisst. Von ihm fehlt jede Spur.

Wer hat Michael Kurt S. (68) gesehen? © Polizeirevier Harz

Bereits seit dem 1. Juni 2025 wird der 68 Jahre alte Michael Kurt S. vermisst.

Wie das Polizeirevier Harz am Montag mitteilte, hielt sich Herr S. zuletzt im November 2025 in der Allee in Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) auf, seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

Die Polizisten suchten bereits nach dem Vermissten, konnten ihn bislang aber noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Michael Kurt S. wird wie folgt beschrieben:

1,78 Meter groß

schlanke Statur

graues, kurzes Haar

Details zu seiner Kleidung sind nicht bekannt.