Münchner mit Hund spurlos verschwunden: Vermisster ist wieder da
München - Die Polizei hatte in München nach einem seit Sonntag vermissten Mann gesucht. Dank der Öffentlichkeitsfahndung konnte er am Montag gefunden werden.
Wie die Ermittler am Montag mitteilten, verließ der 61-jährige Saam D. am Sonntag gegen 16.30 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Schwabing, um mit seiner Hündin Gassi zu gehen.
Die Spaziergänge beschränken sich in der Regel auf den Luitpold- und Olympiapark, so die Angaben seiner Angehörigen.
Bislang kehrten weder Mann noch Hund zur Wohnung zurück.
"Aufgrund einer beginnenden Erkrankung ist er zeitlich und örtlich nicht mehr vollständig orientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden", appelliert die Polizei an die Hilfe der Bevölkerung.
Nur einen Tag später konnte die Polizei – dank einer aufmerksamen Frau – eine gute Nachricht melden.
"Er wurde zwischenzeitlich durch eine Passantin, die ihn anhand der Online-Fahndung wiedererkannt hatte, angetroffen. Der 61-Jährige ist wohlauf", heißt es in einer Mitteilung.
zuletzt aktualisiert: 17.12 Uhr
