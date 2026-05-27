14-Jährige aus geschlossener Einrichtung verschwunden: Wo ist Klara H.?

Köln - Seit Freitag wird die 14-jährige Klara H. vermisst . Die Polizei sucht nach dem Teenager und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei sucht mithilfe von Fotos nach der vermissten 14-Jährigen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln (2)

Das Mädchen aus Essen lebt zurzeit in einer geschlossenen Einrichtung in Köln-Porz. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in einer hilflosen oder gefährlichen Lage befindet, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die 1,61 Meter große 14-Jährige mit einem dunklen Top, blauen Jeans-Hot-Pants und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Klara hat lange, blonde Haare, blaue Augen und eine schlanke Statur.

Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Köln zu melden.