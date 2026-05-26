26.05.2026 14:58 Seit Jahren "Spurlos Verschwunden": Das sind die schlimmen Schicksale von sechs Kindern

Der Tag der vermissten Kinder: Das BKA startet zu diesem Anlass die Kampagne "Spurlos Verschwunden" und möchte so auf diese Schicksale aufmerksam machen.

Von Janina Rößler

Deutschland - Am 25. Mai war der "Tag der vermissten Kinder" - allein in Deutschland werden jedes Jahr Zehntausende Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. 2025 waren es rund 108.900 Fälle. Zwar kehren fast 98 Prozent der Vermissten unversehrt zu ihren Familien zurück, doch etwa zwei Prozent bleiben spurlos verschwunden.

Von Sven Hollstein fehlt seit 1985 jede Spur. © Bundeskriminalamt Anlässlich dieses Tages startete das Bundeskriminalamt (BKA) die gleichnamige Kampagne "Spurlos Verschwunden". Diese soll vor allem Familien helfen, endlich Antworten zu finden, und das Thema gleichzeitig stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken. Auch prominente Unterstützung fand die Kampagne: Der "Aktenzeichen XY… Ungelöst"-Moderator Rudi Cerne (67) rief dazu auf, bei der Suche nach vermissten Kindern zu helfen. Vermisste Personen Aufatmen im Landkreis Leipzig: Vermisster 14-Jähriger ist wieder da! Mit verschiedenen Öffentlichkeitsfahndungen will das BKA möglichst viele Menschen erreichen und die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema lenken. Stellvertretend für die vielen ungeklärten Vermisstenfälle veröffentlichte das BKA zudem sechs Schicksale von Kindern, die bis heute spurlos verschwunden sind. Seit 1985 wird Sven Hollstein vermisst. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er gerade einmal sechs Jahre alt und wurde zuletzt im Erdgeschoss seines Wohnhauses in Ludwigshafen gesehen.

Auch Katrin Konert (l.) und Inga Gehricke bleiben weiterhin verschwunden. © Bundeskriminalamt

Die Geschwister Alfons und Frieda Schulz (damals 8 und 7 Jahre alt) wurden von ihrer eigenen Mutter entführt. © Bundeskriminalamt

Fünf weitere Kinder bleiben weiterhin "Spurlos Verschwunden"