Seit vergangenem Jahr vermisst: 13-Jährige aus Hamburg in Tschechien aufgetaucht

Seit Ende Dezember 2025 suchte die Polizei nach dem Mädchen aus Hamburg. Polizisten überprüften die Wohnanschrift der Mutter, die in Tschechien lebt, erneut. Am vergangenen Wochenende fanden Behörden vor Ort die Vermisste.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen Ende Dezember eigenständig zu ihrer Mutter nach Prag gereist. Dort hielt die 13-Jährige sich die vergangenen Monate auf.

Für die Mutter besteht ein angeordnetes Kontakt- und Näherungsverbot von einem Hamburger Gericht, weswegen die tschechischen Einsatzkräfte das Mädchen in Prag in Gewahrsam nahmen.

Die 13-Jährige befindet sich inzwischen wieder in der Obhut des gesetzlichen Vormundes in Hamburg.