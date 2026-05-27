Seit vergangenem Jahr vermisst: 13-Jährige aus Hamburg in Tschechien aufgetaucht
Update vom 27. Mai, 9.57 Uhr: 13-Jährige in Tschechien wieder aufgetaucht
Seit Ende Dezember 2025 suchte die Polizei nach dem Mädchen aus Hamburg. Polizisten überprüften die Wohnanschrift der Mutter, die in Tschechien lebt, erneut. Am vergangenen Wochenende fanden Behörden vor Ort die Vermisste.
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen Ende Dezember eigenständig zu ihrer Mutter nach Prag gereist. Dort hielt die 13-Jährige sich die vergangenen Monate auf.
Für die Mutter besteht ein angeordnetes Kontakt- und Näherungsverbot von einem Hamburger Gericht, weswegen die tschechischen Einsatzkräfte das Mädchen in Prag in Gewahrsam nahmen.
Die 13-Jährige befindet sich inzwischen wieder in der Obhut des gesetzlichen Vormundes in Hamburg.
Erstmeldung vom 30. Dezember 2025, 17.07 Uhr
Hamburg - Wer hat sie gesehen? Seit Montagabend wird die 13-Jährige aus Hamburg vermisst.
Wie die Polizei am Dienstag erklärte, hatte die Jugendliche ihr Elternhaus am Abend gegen 20 Uhr verlassen und war bislang nicht dorthin zurückgekehrt.
Da sie auf Medikamente angewiesen ist und alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos geblieben waren, bittet die Polizei nun um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens.
Sie wird wie folgt beschrieben:
- etwa 140 bis 145 cm groß
- schlanke Statur
- braune Augen
- schwarze, lange Haare
- "südasiatisches" Erscheinungsbild
- gebrochener und geschienter rechter Arm
- bekleidet mit einer grünen Winterjacke
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040-4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder auf jedem Polizeirevier zu melden. Wer sie sieht, soll bitte direkt den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg