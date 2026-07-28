Teenager aus Hamburg tagelang vermisst: Polizei gibt Entwarnung

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Jugendliche wohlbehalten im Stadtteil St. Pauli angetroffen und anschließend an eine Familienangehörige übergeben.

Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Sonntagmorgen wird ein 14-Jähriger aus dem Hamburger Stadtteil Eimsbüttel vermisst ! Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Jugendlichen.

Ein Teenager aus Hamburg wurde tagelang vermisst. Nun hat die Polizei Entwarnung gegeben. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 14-Jährige am Sonntagmorgen die Wohnung seiner Eltern und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen fehlt von dem Teenager bislang jede Spur.

Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste inzwischen auch außerhalb der Hansestadt aufhält.

Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des 14-Jährigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Wer den Jugendlichen sieht, sollte umgehend den Polizeinotruf 110 wählen.

Erstmeldung: 17. Juli, 15.54 Uhr. Aktualisiert: 28. Juli, 10.42 Uhr