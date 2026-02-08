14-Jährige verließ die Wohnung ihrer Großeltern, dann fehlt jede Spur: Wo ist Laura?
Hamburg - Seit Stunden wächst die Sorge um eine 14-Jährige aus Hamburg: Laura S. wird vermisst. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Mädchen und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.
Laura verschwand aus Hamburg-Altona-Nord, genauer aus der Waidmannstraße.
Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes hatte die Jugendliche, die eigentlich im Stadtteil Lokstedt lebt, die Nacht auf Samstag bei ihren Großeltern verbracht.
Am Morgen verließ sie schließlich die Wohnung ihrer Angehörigen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte die Polizei Laura bislang nicht finden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizei nun mit Fotos der Vermissten an die Öffentlichkeit.
Suche nach vermisster Laura: Polizei bittet um Hinweise
Die 14-Jährige ist etwa 1,52 Meter groß, hat dunkle, schulterlange Haare und trug zuletzt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Jeans sowie weiße Turnschuhe. Zudem soll sie einen schwarzen Rucksack bei sich haben.
Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Laura S. geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer das Mädchen aktuell sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Hamburg