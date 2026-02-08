14-Jährige verließ die Wohnung ihrer Großeltern, dann fehlt jede Spur: Wo ist Laura?

Hamburg - Seit Stunden wächst die Sorge um eine 14-Jährige aus Hamburg : Laura S. wird vermisst. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Mädchen und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Die 14-jährige Laura S. wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. © Bildmontage: Polizei Hamburg

Laura verschwand aus Hamburg-Altona-Nord, genauer aus der Waidmannstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes hatte die Jugendliche, die eigentlich im Stadtteil Lokstedt lebt, die Nacht auf Samstag bei ihren Großeltern verbracht.

Am Morgen verließ sie schließlich die Wohnung ihrer Angehörigen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte die Polizei Laura bislang nicht finden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizei nun mit Fotos der Vermissten an die Öffentlichkeit.