14-jährige Vermisste aus Hamburg ist wieder zurück
Update, 12. Februar, 16.50 Uhr: Polizisten fanden das Mädchen
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die vermisste 14-Jährige von Polizisten wohlbehalten im Stadtteil Farmsen-Berne gefunden worden. Sie befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.
Hinweise auf Straftaten würden laut Polizeiangaben derzeit nicht vorliegen. Die Fahndungsmaßnahmen seien beendet.
Originalmeldung vom 8. Februar 2026, 14.51 Uhr
Hamburg - Seit Stunden wächst die Sorge um eine 14-Jährige aus Hamburg: Sie wird vermisst. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Mädchen und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.
Die 14-Jährige verschwand aus Hamburg-Altona-Nord, genauer aus der Waidmannstraße.
Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes hatte die Jugendliche, die eigentlich im Stadtteil Lokstedt lebt, die Nacht auf Samstag bei ihren Großeltern verbracht.
Am Morgen verließ sie schließlich die Wohnung ihrer Angehörigen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte die Polizei das Mädchen bislang nicht finden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizei nun mit Fotos der Vermissten an die Öffentlichkeit.
Suche nach vermissten 14-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise
Die 14-Jährige ist etwa 1,52 Meter groß, hat dunkle, schulterlange Haare und trug zuletzt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Jeans sowie weiße Turnschuhe. Zudem soll sie einen schwarzen Rucksack bei sich haben.
Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von ihr geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer das Mädchen aktuell sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Hamburg