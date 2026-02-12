14-jährige Vermisste aus Hamburg ist wieder zurück

Hinweise auf Straftaten würden laut Polizeiangaben derzeit nicht vorliegen. Die Fahndungsmaßnahmen seien beendet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die vermisste 14-Jährige von Polizisten wohlbehalten im Stadtteil Farmsen-Berne gefunden worden. Sie befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.

Das 14-jährige Mädchen ist am Donnerstag wieder aufgetaucht. © Bildmontage: Polizei Hamburg

Hamburg - Seit Stunden wächst die Sorge um eine 14-Jährige aus Hamburg: Sie wird vermisst. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Mädchen und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Die 14-Jährige verschwand aus Hamburg-Altona-Nord, genauer aus der Waidmannstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes hatte die Jugendliche, die eigentlich im Stadtteil Lokstedt lebt, die Nacht auf Samstag bei ihren Großeltern verbracht.

Am Morgen verließ sie schließlich die Wohnung ihrer Angehörigen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte die Polizei das Mädchen bislang nicht finden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizei nun mit Fotos der Vermissten an die Öffentlichkeit.