Wo ist Soraya? Die 17-Jährige verschwand am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main/Groß-Gerau - Bei der Suche nach der seit Sonntagabend vermissten 17 Jahre alten Soraya M. aus Groß-Gerau bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung.

Zuletzt wurde Soraya M. am Sonntagabend am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen. © Bild-Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Hessen

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht.

Zuletzt wurde Soraya am Sonntag gegen 19 Uhr am Hauptbahnhof in Frankfurt am Ein- und Ausgang an der Südseite gesehen.

Seitdem fehlt von der 17-Jährigen jede Spur.

Die Vermisste wird folgendermaßen geschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

orientalisches Erscheinungsbild

schwarzes, langes Haar

schwarze Hose

schwarze Schuhe

rotes Oberteil

schwarzer, langer Mantel

Zudem soll Soraya ein rotes Kopftuch tragen und eine schwarze Handtasche dabei haben.