Wo ist Soraya? Die 17-Jährige verschwand am Frankfurter Hauptbahnhof
Frankfurt am Main/Groß-Gerau - Bei der Suche nach der seit Sonntagabend vermissten 17 Jahre alten Soraya M. aus Groß-Gerau bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung.
In diesem Zusammenhang wurde auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht.
Zuletzt wurde Soraya am Sonntag gegen 19 Uhr am Hauptbahnhof in Frankfurt am Ein- und Ausgang an der Südseite gesehen.
Seitdem fehlt von der 17-Jährigen jede Spur.
Die Vermisste wird folgendermaßen geschrieben:
- etwa 1,60 Meter groß
- schlanke Statur
- orientalisches Erscheinungsbild
- schwarzes, langes Haar
- schwarze Hose
- schwarze Schuhe
- rotes Oberteil
- schwarzer, langer Mantel
Zudem soll Soraya ein rotes Kopftuch tragen und eine schwarze Handtasche dabei haben.
Wer die Vermisste gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
