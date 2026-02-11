5.973
Zeugen haben Polizei gerufen: Vermisster 15-Jähriger aus Plauen ist wieder da
Update 11. Februar 2026, 10.15 Uhr: Vermisster ist wieder da
Nach der Veröffentlichung der Vermisstmeldung haben Zeugen den vermissten 15-Jährigen aus Plauen gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert.
Laut einer Mitteilung der Beamten liegt kein Straftatverdacht vor.
Originalmeldung vom 10. Februar 2026, 10.53 Uhr
Wie die Polizei mitteilte, verließ der Teenager am 31. Januar sein Elternhaus und ist seitdem unauffindbar.
Die Beamten haben bereits alle bekannten Aufenthaltsorte des 15-Jährigen geprüft, doch von dem Teenager fehlt jede Spur.
Solltet Ihr ihn gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte, könnt Ihr Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Fotomontage: Carsten Rehder/dpa, PD Dresden