Suche nach Achtjährigem hielt Bevölkerung in Atem: So geht es Noah heute

Frankfurt am Main - Vor vier Wochen hielt die Suche nach dem verschwundenen achtjährigen Noah in Frankfurt Polizei und Bevölkerung in Atem. Wie geht es dem Jungen heute?

Suchhunde und Hundeführer suchten unter anderem nach Spuren vor der Weißfrauenschule, an der der achtjährige Noah damals verschwand. © Hannes P Albert/dpa

"Noah geht es gut, dies wurde ärztlich vollumfänglich abgeklärt", teilte das Frankfurter Sozialdezernat auf Anfrage mit. Der Junge lebe in einer neuen Inobhutnahmeeinrichtung.

Gegen die Mutter wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt. Zu dem Stand der Ermittlungen gibt es keine weiteren Auskünfte.

Der Junge war Mitte Januar von einem Fahrdienst vor seiner Schule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt worden, kam aber nicht im Klassenzimmer an.

Tagelang suchten Polizei und Privatleute nach dem Jungen, unter anderem mit Hunden, Hubschraubern und Booten.

Schließlich wurde der Achtjährige wohlbehalten gefunden: in einem Wohnhaus im südhessischen Heppenheim, im Beisein seiner Mutter, die dort bei einem Bekannten untergekommen war. Die 46-Jährige hatte kein Sorgerecht für den Jungen, daher wird nun gegen sie ermittelt.