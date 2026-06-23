15-Jährige aus Chemnitz wieder da: Sie hielt sich in Döbeln auf

Die Suche nach der 15-Jährigen aus Chemnitz ist beendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Jugendliche am Dienstagnachmittag durch Einsatzkräfte in Döbeln wohlbehalten aufgefunden.

Chemnitz - Nachdem die 15-jährige Jugendliche ihr Zuhause auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Donnerstagmittag verlassen hatte, kehrte sie nicht wieder zurück. Nun sucht die Polizei nach ihr und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat die 15-Jährige in Chemnitz gesehen? © Polizei

Gegen 12 Uhr verließ die Vermisste die elterliche Wohnung, teilte die Polizei am Montag mit. Seitdem ist sie nicht wieder zurückgekehrt.

Bislang gehe man nicht von davon aus, dass der 15-Jährigen etwas zugestoßen sei, hieß es weiter.

Bekannte Anlaufstellen des Mädchens wurden bereits mehrfach überprüft. Jedoch ohne Erfolg. Die Jugendliche konnte bisher nicht gefunden werden.

Möglicherweise hält sie sich im Chemnitzer Innenstadtbereich auf.

Wer hat die Jugendliche seit Donnerstagmittag gesehen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mädchens machen? Wer hat die 15-Jährige womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-102.