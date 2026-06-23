Aufatmen im Saalekreis: Vermisster ist wieder da!
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Update, 23. Juni, 11.17 Uhr:
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kann Entwarnung gegeben werden: Der Vermisste konnte wohlbehalten in Sömmerda angetroffen werden.
Erstmeldung, 22. Juni, 13.13 Uhr:
Schkopau - Seit Freitagmorgen wird ein 36-Jähriger aus dem Schkopauer Ortsteil Raßnitz vermisst.
Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zuletzt am Morgen des 19. Juni gegen 4.20 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Da es bisher keine Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort gibt, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, soll sich beim Polizeirevier Saalekreis melden.
Erstmeldung am 22. Juni; Update am 23. Juni
Titelfoto: Polizeirevier Saalekreis