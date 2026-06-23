Aufatmen im Saalekreis: Vermisster ist wieder da!

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kann Entwarnung gegeben werden: Der Vermisste konnte wohlbehalten in Sömmerda angetroffen werden.

Der 36-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. © Polizeirevier Saalekreis

Schkopau - Seit Freitagmorgen wird ein 36-Jähriger aus dem Schkopauer Ortsteil Raßnitz vermisst.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zuletzt am Morgen des 19. Juni gegen 4.20 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Da es bisher keine Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort gibt, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.