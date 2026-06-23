Von 16-Jähriger fehlt jede Spur: Wer hat Paula Lisa K. gesehen?

Wittenberg - Seit Montag ist Paula Lisa K. aus Wittenberg verschwunden.

Seit Montag ist Paula Lisa K. (16) aus Wittenberg verschwunden. © Bildmontage: 123RF/aija444, Polizei Sachsen-Anhalt

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, hatte sich Paula Lisa K. am Montag von ihrem Zuhause entfernt. Seither fehle von der 16-Jährigen jede Spur.

Auch wenn die Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Lutherstadt Wittenberg noch immer andauern, hoffen die Einsatzkräfte auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Um die Suche zu erleichtern, veröffentlichte die Behörde nun ein Foto der Vermissten.

Zudem könne sie wie folgt beschrieben werden:

1,60 Meter groß

sehr schlanke Statur

dunkelblond-rötliches langes Haar

schwarze Bekleidung

Des Weiteren bestehe die Möglichkeit, dass Paula Lisa K. mit einem grünen Fahrrad unterwegs ist.