Von 16-Jähriger fehlt jede Spur: Wer hat Paula Lisa K. gesehen?
Wittenberg - Seit Montag ist Paula Lisa K. aus Wittenberg verschwunden.
Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, hatte sich Paula Lisa K. am Montag von ihrem Zuhause entfernt. Seither fehle von der 16-Jährigen jede Spur.
Auch wenn die Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Lutherstadt Wittenberg noch immer andauern, hoffen die Einsatzkräfte auf die Unterstützung der Bevölkerung.
Um die Suche zu erleichtern, veröffentlichte die Behörde nun ein Foto der Vermissten.
Zudem könne sie wie folgt beschrieben werden:
- 1,60 Meter groß
- sehr schlanke Statur
- dunkelblond-rötliches langes Haar
- schwarze Bekleidung
Des Weiteren bestehe die Möglichkeit, dass Paula Lisa K. mit einem grünen Fahrrad unterwegs ist.
Solltet Ihr die Teenagerin gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, meldet Euch telefonisch unter der Rufnummer 03491/469 - 0 oder per E-Mail an [email protected] bei der Polizei.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/aija444, Polizei Sachsen-Anhalt