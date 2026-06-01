15-Jährige aus Fürstenberg wurde vermisst: Teenagerin wieder da
Update vom 1. Juni, 11.06 Uhr
Wie die Polizei mitteilte, ist die seit dem 25. März verschwunden gewesene 15-Jährige aus Fürstenberg/Havel wieder da.
Demnach wurde die Jugendliche in der vergangenen Woche wohlbehalten wieder aufgefunden.
Erstmeldung vom 20. April, 15.09 Uhr
Fürstenberg/Havel - Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.
Wie die Polizei mitteilte, ist die Jugendliche seit dem 25. März verschwunden. Demnach ist es möglich, dass sich die Teenagerin in einer hilflosen Lage befindet.
Da der Aufenthaltsort der 15-Jährigen im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Vermissten und hofft auf Hinweise.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301-8510 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)