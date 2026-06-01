01.06.2026 11:06 15-Jährige aus Fürstenberg wurde vermisst: Teenagerin wieder da

Die Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Fürstenberg/Havel ist beendet. Die Jugendliche ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Von Christoph Carsten

Wie die Polizei mitteilte, ist die seit dem 25. März verschwunden gewesene 15-Jährige aus Fürstenberg/Havel wieder da. Demnach wurde die Jugendliche in der vergangenen Woche wohlbehalten wieder aufgefunden.

Erstmeldung vom 20. April, 15.09 Uhr

Fürstenberg/Havel - Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.

Seit Ende März war die 15-Jährige verschwunden. © Polizei Brandenburg (Bildmontage) Wie die Polizei mitteilte, ist die Jugendliche seit dem 25. März verschwunden. Demnach ist es möglich, dass sich die Teenagerin in einer hilflosen Lage befindet. Da der Aufenthaltsort der 15-Jährigen im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Vermissten und hofft auf Hinweise.