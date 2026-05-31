31.05.2026 15:39 Drei Mädchen seit Freitag vermisst: Polizei findet Geschwister im europäischen Ausland

In der Börde wurden seit Freitag drei Schwestern aus Oebisfelde vermisst. Die Polizei hat sie jetzt im europäischen Ausland auffinden können.

Von Robert Lilge, Sophie Marie Kemnitz

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf Polizeiangaben mitteilte, sind die seit Freitag vermissten drei Geschwister im europäischen Ausland aufgefunden worden. Dort sollen sie sich bereits in staatlicher Obhut befinden, hieß es. Genauere Angaben zum Fundort und den Umständen machten die Beamten nicht. Die Fahndung wurde eingestellt.

Originalmeldung vom 29. Mai um 19.30 Uhr:

Oebisfelde - Seit Freitag werden in Oebisfelde (Landkreis Börde) drei Kinder vermisst. Die Polizei vermutet, dass sie nicht mehr in Deutschland sind, und bittet die Bevölkerung dringlichst um Hilfe bei der Suche.

Wer weiß, wo sich die drei Mädchen aufhalten? © Bildmontage: Polizeirevier Börde, Carsten Rehder/dpa Die drei Schwestern (acht, zehn und 13 Jahre alt) sind laut dem Polizeirevier Börde seit dem frühen Freitagmorgen unbekannten Aufenthaltes. Die Mutter der syrischen Mädchen hatte ihr Verschwinden bei den Beamten gemeldet. Erste Suchmaßnahmen konnten bislang nicht zum Auffinden der Kinder führen. Inzwischen wird von den Ermittlern vermutet, dass sie sich nicht mehr in Deutschland befinden. Die Fahndung nach ihnen ist inzwischen auf internationale Ebene erweitert worden. Möglicherweise stehen Familienmitglieder mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Die Mutter meldete die Mädchen als vermisst. © Bildmontage: Polizeirevier Börde, Carsten Rehder/dpa