Bekannter holt Zweijährigen ab und bringt ihn nicht mehr zurück: Wer hat diesen Jungen gesehen?

Berlin - Wo steckt der kleine Alex Nguyen? Seit Donnerstag gilt der Zweijährige als vermisst . Nun sucht die Berliner Polizei mit einem Foto öffentlich nach dem Kleinkind.

Der zweijährige Junge wurde nicht mehr zu seiner Mutter zurückgebracht. © Malin Wunderlich/dpa, Polizei Berlin

Der Junge wurde am 28. Mai in der Wartenberger Straße in Alt-Hohenschönhausen von einem Bekannten abgeholt, teilte die Polizei mit. Dort wohnt seine Mutter.

Doch anschließend brachte der Mann den Jungen nicht wieder zurück. Seitdem befindet er sich wohl weiterhin in Begleitung des Bekannten.

Auffällig: Der Zweijährige trug zuletzt - wie auf dem Foto - ein rotes T-Shirt mit einem großen gelben Stern. Außerdem hatte er schwarze Shorts mit weißen Streifen an der Seite und ein dunkelblaues Basecap mit Spidermankopf an.

Der Junge wird wie folgt beschrieben: