Große Suchaktion am Bodensee: Polizei in Konstanz gibt Entwarnung

Konstanz/Göppingen - Zwei Stunden lang suchten Rettungskräfte nach einer angeblich vermissten Person auf dem Bodensee – nun gibt es Entwarnung. Der Grund ist laut Polizei , dass gar niemand vermisst wird.

Die Polizei hat etwa zwei Stunden nach der vermeintlich vermissten Person gesucht. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

"Wir gehen davon aus, dass es tatsächlich keine vermisste Person gibt", hieß es aus dem Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Es gebe keine Person, auf die die Beschreibung passen würde.

Um aber sicherzugehen, geht nach Auskunft eines Polizeisprechers noch ein Tauchroboter ins Wasser. "Um das hundertprozentig abzuschließen", sagte er. Das Gerät suche den Seegrund nach Konturen ab.

Der Bürger, der die Beobachtung am späten Sonntagabend gemacht haben will, eine Person sei über Bord einer Fähre auf Überfahrt von Meersburg nach Konstanz gegangen, habe wohl eine "Wahrnehmungstäuschung" erlitten.

Nach jetzigen Erkenntnissen sei niemand von Bord gegangen, hatte eine Polizeisprecherin gesagt.