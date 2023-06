15-Jährige wieder da: Polizei gibt Entwarnung und bedankt sich für Mithilfe

Die Polizei hat die Fahndung nach dem vermissten Mädchen aufgehoben.

Wie die Beamten am Samstag in einer Mitteilung erklärten, ist die 15-Jährige wohlauf angetroffen und in die Obhut der Familie übergeben worden. "Die Polizei Euskirchen bedankt sich für die Unterstützung", erklärte ein Sprecher der Beamten.