15-Jähriger vermisst: Polizei sucht kranken Teenager mit Großaufgebot

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Ein Jugendlicher (15) wird seit Dienstag in Ebersdorf im Kreis Coburg vermisst. Der Teenager leidet an verschiedenen Krankheiten und benötigt Medikamente.

Von Michael Brandt

Coburg - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wird seit Dienstagfrüh in Ebersdorf im Kreis Coburg vermisst. Der Teenager leidet an verschiedenen Krankheiten und benötigt Medikamente, wie die Polizei mitteilte

Der 15-Jährige wird seit Dienstagfrüh in Coburg vermisst.
Der 15-Jährige wird seit Dienstagfrüh in Coburg vermisst.  © Montage: Lino Mirgeler/dpa,

Daher sucht sie ihn, seitdem er am Dienstagmorgen das Haus seiner Eltern in der oberfränkischen Gemeinde verlassen hat.

Bei der Suche seien auch Personensuchhunde, ein Hubschrauber, eine Drohne sowie mehrere Polizisten beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Auch im Tagesverlauf solle der Einsatz weitergehen. 

Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein könnte. Er ist etwa 1,67 Meter groß, schlank und trägt einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken, eine schwarze Jogginghose sowie Winterjacke und weiße Schuhe mit grünem Logo.

Die Polizei Coburg ermittelt in dieser Vermisstensuche und bittet Zeugen, die den Jungen seit Dienstagfrüh gesehen haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Titelfoto: Montage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Oberfranken

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