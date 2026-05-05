Zum "Tag der vermissten Kinder": Polizei will Fall "Inga" noch mal in die Öffentlichkeit bringen

Uchtspringe/Wilhelmshof - Seit nunmehr elf Jahren fehlt von der damals fünfjährigen Inga G. aus Schönebeck ( Sachsen-Anhalt ) jede Spur. Doch die Polizei gibt nicht auf und will den Fall erneut publik machen.

Die damals fünfjährige Inga G. ist bis heute spurlos verschwunden. © Polizeiinspektion Stendal

Für ihr Vorhaben haben sich die Ermittler den "Tag der vermissten Kinder" ausgesucht, berichtet der MDR. Geplant sei eine neue Öffentlichkeitsfahndung in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

Das BKA wurde ins Boot geholt, um dessen Erfahrung und Reichweite nutzen zu können. Durch das erneute Veröffentlichen der Fahndung soll der Fall wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden und neue Hinweise liefern.

Unter anderem sollen dafür die Fahndungskanäle des BKA genutzt werden. Geplant sind auch Kampagnen zum "Tag der vermissten Kinder" sowie neue Plakate.

Außerdem soll in diesem Jahr noch einmal die von Millionen Menschen gesehene ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" genutzt werden und der Vermisstenfall darin thematisiert werden.

Ein genauer Sendetermin stehe noch aus, heißt es in dem Medienbericht.