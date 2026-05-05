Zum "Tag der vermissten Kinder": Polizei will Fall "Inga" noch mal in die Öffentlichkeit bringen
Uchtspringe/Wilhelmshof - Seit nunmehr elf Jahren fehlt von der damals fünfjährigen Inga G. aus Schönebeck (Sachsen-Anhalt) jede Spur. Doch die Polizei gibt nicht auf und will den Fall erneut publik machen.
Für ihr Vorhaben haben sich die Ermittler den "Tag der vermissten Kinder" ausgesucht, berichtet der MDR. Geplant sei eine neue Öffentlichkeitsfahndung in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt (BKA).
Das BKA wurde ins Boot geholt, um dessen Erfahrung und Reichweite nutzen zu können. Durch das erneute Veröffentlichen der Fahndung soll der Fall wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden und neue Hinweise liefern.
Unter anderem sollen dafür die Fahndungskanäle des BKA genutzt werden. Geplant sind auch Kampagnen zum "Tag der vermissten Kinder" sowie neue Plakate.
Außerdem soll in diesem Jahr noch einmal die von Millionen Menschen gesehene ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" genutzt werden und der Vermisstenfall darin thematisiert werden.
Ein genauer Sendetermin stehe noch aus, heißt es in dem Medienbericht.
Beim Holzsammeln verschwunden
Inga war mit ihrer Familie im Mai 2015 in Wilhelmshof (Landkreis Stendal) zu Besuch. Der Ort ist ein Teil des Dorfes Uchtspringe und liegt davon rund drei Kilometer entfernt in einem dichten Waldgebiet.
Als das Mädchen sich allein auf dem Weg zum Sammeln von Feuerholz machte, kam es nicht mehr zurück.
Es folgten tagelange Suchen mit Hubschraubern, Spürhunden und Hundertschaften an Polizisten, welche die angrenzenden Waldgebiete immer wieder absuchten.
Bis heute ist unklar, was mit dem Mädchen geschah, wo sie ist und ob sie noch am Leben ist.
Der Fall bekam über die Grenzen Deutschlands hinaus große Aufmerksamkeit in den Medien.
Titelfoto: Bildmontage: Florian Voigt/dpa, Polizeiinspektion Stendal