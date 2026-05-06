Befreundete Teenagerinnen gemeinsam verschwunden: Polizei findet sie in der Nacht

Wie das Polizeirevier Börde am Mittwochmorgen mitteilte, wurden die beiden Mädchen in der Nacht zum Mittwoch gefunden.

Beamte hätten sie in Wolmirstedt (Landkreis Börde) entdeckt und anschließend zurück in ihre Wohneinrichtung gebracht.

Einem Sprecher zufolge seien beide wohlauf gewesen.