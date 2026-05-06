Befreundete Teenagerinnen gemeinsam verschwunden: Polizei findet sie in der Nacht
Aktualisierung am 6. Mai, 8.28 Uhr: Beide Teenagerinnen wurden gefunden
Wie das Polizeirevier Börde am Mittwochmorgen mitteilte, wurden die beiden Mädchen in der Nacht zum Mittwoch gefunden.
Beamte hätten sie in Wolmirstedt (Landkreis Börde) entdeckt und anschließend zurück in ihre Wohneinrichtung gebracht.
Einem Sprecher zufolge seien beide wohlauf gewesen.
Originalmeldung vom 30. April um 12.52 Uhr:
Oschersleben - Die Polizei in Oschersleben (Landkreise Börde) sucht derzeit nach zwei Teenagerinnen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Beide 13 und 14 Jahre alten Mädchen leben in einer Wohneinrichtung und sind befreundet. Sie werden seit dem 21. April vermisst, berichtet das Polizeirevier Börde.
Es sei nicht auszuschließen, dass sie gemeinsam unterwegs sind.
Mit Fotos und den Personenbeschreibungen wird jetzt nach den Teenagerinnen gesucht.
Wer hat eines oder beide Mädchen gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.
Erstmeldung am 30. April um 12.52 Uhr, zuletzt aktualisiert am 6. Mail um 8.28 Uhr.
Titelfoto: Polizeirevier Börde