16-Jährige aus Charlottenburg seit Monaten verschwunden: Tauchte Ela in die Drogenszene ab?
Berlin - Bereits seit dem 1. April wird 16-jährige Elea N. aus Berlin-Charlottenburg vermisst. Jetzt bitte die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.
Die Teenagerin verließ laut Polizei eine Jugendhilfeeinrichtung an der Mindener Straße und kehrte seither nicht zurück. Es besteht demnach der Verdacht, dass sie sich im Drogenmilieu aufhält.
Das jetzt veröffentlichte Foto ist mehrere Monate alt - die Ermittler gehen davon aus, dass sich Eleas Erscheinungsbild verändert haben könnte und sie mittlerweile in schlechter körperlicher Verfassung ist.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 1,65 bis 1,70 Meter groß
- schlank
- schulterlange braune Haare
- wirkt wie 16 bis 18 Jahre alt
Die Polizei bittet alle, die etwas zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen wissen oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per Mail an [email protected] zu melden. Alternativ kann auch die Internetwache genutzt werden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)