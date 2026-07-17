16-Jährige aus Charlottenburg seit Monaten verschwunden: Tauchte Ela in die Drogenszene ab?

Berlin - Bereits seit dem 1. April wird 16-jährige Elea N. aus Berlin-Charlottenburg vermisst. Jetzt bitte die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Die Berliner Polizei fragt: Wer hat die 16-Jährige gesehen? © Hendrik Schmidt/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Teenagerin verließ laut Polizei eine Jugendhilfeeinrichtung an der Mindener Straße und kehrte seither nicht zurück. Es besteht demnach der Verdacht, dass sie sich im Drogenmilieu aufhält.

Das jetzt veröffentlichte Foto ist mehrere Monate alt - die Ermittler gehen davon aus, dass sich Eleas Erscheinungsbild verändert haben könnte und sie mittlerweile in schlechter körperlicher Verfassung ist.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: