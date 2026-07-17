Denny (47) ließ sein Auto am Hotel zurück: Wer hat diesen Mann aus dem Erzgebirge gesehen?

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Vergangenen Samstag verließ Denny (47) sein Wohnumfeld in Burkhardtsdorf (Erzgebirge) und wird seitdem vermisst.

Von Sarah Fuchs

Burkhardtsdorf/Oberwiesenthal - Vergangenen Samstag verließ Denny (47) sein Wohnumfeld in Burkhardtsdorf (Erzgebirge) und wird seitdem vermisst. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat den 47-Jährigen gesehen?

Wer hat den 47-Jährigen gesehen?
Wer hat den 47-Jährigen gesehen?  © Polizei

Die Polizei wurde am vergangenen Mittwoch über das Verschwinden des Mannes informiert. Seitdem läuft die Suche auf Hochtouren.

Die Überprüfung bekannter Anlaufstellen des Vermissten verlief ins Leere.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich der 47-Jährige seit dem 3. Juli in verschiedenen Hotels in Chemnitz aufgehalten haben soll. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass der Vermisste vom 13. bis 16. Juli Hotels in Oberwiesenthal besucht hatte.

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An einem der Hotels ließ er auch sein Auto stehen. Wohin der Gesuchte dann verschwand, ist nicht bekannt.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Flächensuchhund, ein Mantrailer und der Bundesverbund Rettungshunde mit mehreren Teams zum Einsatz kamen, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bestehe die Möglichkeit, dass sich der Mann im Erzgebirgskreis oder auch in den tschechischen Städten Jáchymov, Boží Dar oder der dortigen Umgebung aufhält.

Wer hat den Vermissten gesehen?

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat den Vermissten gesehen? (Symbolfoto)
Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat den Vermissten gesehen? (Symbolfoto)  © Arno Burgi/dpa

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 47-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Suchmaßnahmen werden weiter fortgesetzt. Wer hat ihn möglicherweise gesehen?

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

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Vermisste Personen Teenagerin aus Hamburg tagelang vermisst: Polizei gibt Entwarnung
  • etwa 1,90 Meter groß
  • schlank
  • glatte, braune Haare

Als er zuletzt in Oberwiesenthal gesehen wurde, trug er ein dunkles Langarmshirt sowie eine graue Jacke mit roten Akzenten. Außerdem führte er einen kleinen Rucksack bei sich.

Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden vergangenen Samstag gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 0371 387 3448.

Titelfoto: Bildmontage: Arno Burgi/dpa, Polizei

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