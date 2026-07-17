Wo ist Samir Sebastian M. aus Hamburg? 14-Jähriger könnte längst außerhalb der Hansestadt sein

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Seit Sonntagmorgen wird der 14-jährige Samir Sebastian M. aus dem Hamburger Stadtteil Eimsbüttel vermisst! Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach ihm.

Von Jana Steger

Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Sonntagmorgen wird der 14-jährige Samir Sebastian M. aus dem Hamburger Stadtteil Eimsbüttel vermisst! Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Jugendlichen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten aus Hamburg.
Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten aus Hamburg.  © Fotomontage: Polizei Hamburg, Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 14-Jährige am Sonntagmorgen die Wohnung seiner Eltern und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen fehlt von Samir Sebastian M. bislang jede Spur.

Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste inzwischen auch außerhalb der Hansestadt aufhält.

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Die Beamten beschreiben den Teenager folgendermaßen:

  • etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß
  • dunkle Haare
  • trägt weiße Sneaker und führt eine "Louis Vuitton"-Tasche mit sich

Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des 14-Jährigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Wer Samir Sebastian M. sieht, sollte umgehend den Polizeinotruf 110 wählen.

Titelfoto: Fotomontage: Polizei Hamburg, Julian Stratenschulte/dpa

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