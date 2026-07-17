Wo ist Samir Sebastian M. aus Hamburg? 14-Jähriger könnte längst außerhalb der Hansestadt sein

Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Sonntagmorgen wird der 14-jährige Samir Sebastian M. aus dem Hamburger Stadtteil Eimsbüttel vermisst ! Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Jugendlichen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten aus Hamburg. © Fotomontage: Polizei Hamburg, Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 14-Jährige am Sonntagmorgen die Wohnung seiner Eltern und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen fehlt von Samir Sebastian M. bislang jede Spur.

Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste inzwischen auch außerhalb der Hansestadt aufhält.

Die Beamten beschreiben den Teenager folgendermaßen:

etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß

dunkle Haare

trägt weiße Sneaker und führt eine "Louis Vuitton"-Tasche mit sich

Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise.