Teenagerin aus Hamburg tagelang vermisst: Polizei gibt Entwarnung

Hinweise auf eine Straftat als Ursache für ihr zwischenzeitliches Verschwinden gibt es laut den Beamten nicht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte die Suche nach der vermissten Teenager beendet werden.

Hamburg - Sorge um eine 16-jährige: Seit der Nacht zu Mittwoch fehlt von einer Jugendlichen aus Hamburg -Harburg jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Eine 16-Jährige aus Hamburg wurde tagelang vermisst. Jetzt hat die Polizei Entwarnung gegeben. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Teenagerin am 8. Juli gegen 0.30 Uhr ihre Wohnanschrift und ist seitdem verschwunden.

Die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei kann eine Eigengefährdung der 16-Jährigen nicht ausgeschlossen werden.

Der Grund, weshalb die Beamten nun auch mit veröffentlichten Fotos nach ihr suchen und an die Bevölkerung appellieren.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Wer die Jugendliche sieht, sollte umgehend den Polizeinotruf 110 wählen.

Erstmeldung: 9. Juli, 8.42 Uhr. Aktualisiert: 17. Juli, 10.21 Uhr