04.08.2026 12:20 16-Jährige aus Charlottenburg seit Monaten verschwunden: Vermisste Teenagerin wieder aufgetaucht

Bereits seit dem 1. April wurde eine 16-Jährige aus Berlin-Charlottenburg vermisst. Jetzt ist die Teenagerin wieder aufgetaucht.

Von Christoph Carsten

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Aufenthaltsort der vermissten 16-Jährigen den Behörden inzwischen bekannt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit aufgehoben.

Erstmeldung vom 17. Juli, 19.24 Uhr

Berlin - Bereits seit dem 1. April wird eine 16-Jährige aus Berlin-Charlottenburg vermisst. Jetzt bitte die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Die Berliner Polizei fragt: Wer hat die 16-Jährige gesehen? © Hendrik Schmidt/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage) Die Teenagerin verließ laut Polizei eine Jugendhilfeeinrichtung und kehrte seither nicht zurück. Es besteht demnach der Verdacht, dass sie sich im Drogenmilieu aufhält. Das jetzt veröffentlichte Foto ist mehrere Monate alt - die Ermittler gehen davon aus, dass sich ihr Erscheinungsbild verändert haben könnte und sie mittlerweile in schlechter körperlicher Verfassung ist.