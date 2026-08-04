16-Jährige aus Charlottenburg seit Monaten verschwunden: Vermisste Teenagerin wieder aufgetaucht
Update, 4. August, 12.20 Uhr
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Aufenthaltsort der vermissten 16-Jährigen den Behörden inzwischen bekannt.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit aufgehoben.
Erstmeldung vom 17. Juli, 19.24 Uhr
Berlin - Bereits seit dem 1. April wird eine 16-Jährige aus Berlin-Charlottenburg vermisst. Jetzt bitte die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.
Die Teenagerin verließ laut Polizei eine Jugendhilfeeinrichtung und kehrte seither nicht zurück. Es besteht demnach der Verdacht, dass sie sich im Drogenmilieu aufhält.
Das jetzt veröffentlichte Foto ist mehrere Monate alt - die Ermittler gehen davon aus, dass sich ihr Erscheinungsbild verändert haben könnte und sie mittlerweile in schlechter körperlicher Verfassung ist.
Die Polizei bittet alle, die etwas zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen wissen oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per Mail an [email protected] zu melden. Alternativ kann auch die Internetwache genutzt werden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)