Ist sie im Harz oder in Leipzig? Polizei sucht nach vermisster Linda-Isabell M. (16)

Quedlinburg - Seit Sonntag wird eine Jugendliche aus dem Landkreis Harz vermisst . Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Linda-Isabell M. (16) aus Quedlinburg wird vermisst. © Polizeirevier Harz

Die 16-jährige Linda-Isabell M. stammt aus Quedlinburg und wurde zuletzt am späten Sonntagnachmittag in der Gemeinde Borsdorf im Kreis Leipzig gesehen, seitdem ist sie spurlos verschwunden.

Das Mädchen hat Kontakte im Harz und in Sachsen-Anhalt, könnte sich aber auch im Raum Leipzig aufhalten, teilte das Polizeirevier Harz am Freitag mit.

Die Einsatzkräfte suchten bereits nach der Teenagerin, konnten sie aber bislang nicht auffinden und bitten nun um Mithilfe.

Linda-Isabell M. wird wie folgt beschrieben: