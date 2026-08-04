Wo ist Wolfgang G.? 89-Jähriger aus Freital vermisst

Freital - Die Polizei sucht nach einem 89-Jährigen aus Freital-Hainsberg . Der Senior wird seit Freitagmorgen vermisst.

Wolfgang G. wird seit Freitagmorgen vermisst. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Dresden

Wie die Polizei mitteilte, wurde Wolfgang G. zuletzt am Freitagmorgen gegen 11 Uhr am Weißeritzpark gesehen, nachdem er seine Wohnung an der Oberhausener Straße verlassen hatte.

Die Beamten überprüften bereits mögliche Anlaufstellen, doch bislang fehlt von dem 89-Jährigen weiterhin jede Spur.

Da Wolfgang G. möglicherweise orientierungslos ist und auf Hilfe angewiesen sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: