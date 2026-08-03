03.08.2026 11:18 Elias H. (13) ist wieder da: Vermisster Junge war wochenlang verschwunden

Seit dem 5. Juli wird der 13-jährige Elias H. aus Köln vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Jungen.

Von Jonas Reihl

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hagen hat den seit 5. Juli vermissten 13-jährigen Elias H. aus Köln am Freitagabend (31. Juli) wohlbehalten in der Wohnung von Bekannten in Hagen-Wehringhausen angetroffen. Intensive Ermittlungen hatten auf seine Spur geführt. Die Beamten übergaben den 13-Jährigen an das Jugendamt.

Erstmeldung 27. Juli, 9.53 Uhr: Junge (13) aus Köln seit Wochen vermisst - Wo steckt Elias H.?

Köln - Seit dem 5. Juli wird der 13-jährige Elias H. aus Köln vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Jungen.

Elias H. (13) wurde zuletzt am 5. Juli in Köln gesehen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln Der Teenager ist in einer städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung in Köln untergebracht gewesen. Die Ordnungshüter vermuten, dass er sich im Großraum Köln, in Hannover oder im Bereich Hameln aufhalten könnte. Dort lebt den Angaben zufolge ein Teil seiner Familie. Elias wird als 1,63 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkelbraunes, kurzes Haar. Bei seinem Verschwinden war er mit einem hellen T-Shirt, Shorts sowie Sneakern bekleidet gewesen.