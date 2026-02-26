16-Jährige fliegt von Athen nach Frankfurt und verschwindet: Jetzt soll sie wieder aufgetaucht sein

Die 16-Jährige war spurlos verschwunden. Das deutsche Mädchen, das mittlerweile in Griechenland lebt, flog offenbar alleine von Athen nach Frankfurt.

Von Maximilian Hölzel

Die seit Ende Januar vermisste 16-jährige Deutsche, die in Griechenland lebt, soll wieder aufgetaucht sein - in Berlin! Dort sei sie gefunden worden, berichtet der "Focus" und beruft sich dabei auf griechische Medien. Sie soll sich in einer Kinderschutzeinrichtung in der Hauptstadt aufhalten.

Erstmeldung vom 5. Februar 2026, 15.38 Uhr

Griechenland/Frankfurt am Main/Berlin - Wo ist sie nur abgeblieben? Seit Wochen fehlt von der 16-jährigen jede Spur. Das deutsche Mädchen, das mittlerweile in Griechenland lebt, flog offenbar alleine von Athen nach Frankfurt und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Rund um ihr Verschwinden häufen sich mysteriöse Ungereimtheiten. Auch die Lufthansa äußerte sich zum Vorfall.

Die Vermisste war Ende Januar 2021 verschwunden - offenbar nach einem Flug von Athen nach Deutschland. © Amber Alert/hamogelo Laut einem Focus-Bericht lebt die Jugendliche mit ihren Eltern eigentlich nahe Patras in Griechenland. Am Morgen des 8. Januar verschwand sie bis heute spurlos. Fest steht inzwischen nur, dass die 16-Jährige an besagtem Donnerstag ihr Zuhause verließ und nicht in die Schule ging, sondern mit einem Taxi ins 220 Kilometer entfernte Athen fuhr, um von dort aus nach Frankfurt zu fliegen. Lange sollen die Ermittler jedoch nicht gewusst haben, ob sie den Flug tatsächlich antrat. Die Airline bestätigte dies angeblich erst nach insgesamt fünf offiziellen Anfragen der griechischen Polizei und mehrere Wochen nach dem Verschwinden, so zumindest der Bericht und die polizeiliche Darstellung. Vermisste Personen Seit Tagen verschwunden: Wo ist Anastasiia T. aus Dresden-Seidnitz? Gegenüber TAG24 erklärte ein Lufthansa-Sprecher allerdings, dass eine erste polizeiliche Anfrage am 31. Januar einging und letztlich am 2. Februar vorlag. Noch am selben Tag habe Lufthansa der griechischen Polizei geantwortet. Außerdem hätten die griechischen Behörden einen eigenen direkten Zugriff auf die Buchungsdaten aller in Griechenland aktiven Fluggesellschaften. Trotz der unterschiedlichen Versionen bezüglich der Kontaktaufnahme sowie dem Zugang zu Passagierinformationen stand nun aber fest, dass die Jugendliche alleine nach Deutschland gereist war.

Waren familiäre Probleme der Ursprung für Lauras Verschwinden?

Seit dem 8. Januar gilt die Teenagerin als vermisst. Bisher ergaben sich trotz intensiver Ermittlungen noch keine Spuren. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Mit jener Bestätigung, dass die 16-Jährige den Flug antrat, ging der Fall offiziell an die deutschen Behörden über. Auch das Bundeskriminalamt wurde informiert. Doch auch hier fehlt bis dato jede Spur von dem 1,60 Meter großen Mädchen. Innerhalb des Schengen-Raums gibt es keine systematischen Ankunftskontrollen, zudem werden Videoaufnahmen an Flughäfen nur begrenzte Zeit gespeichert, weshalb die Jugendliche am Frankfurter Flughafen nicht gesichtet werden konnte. Warum Laura Griechenland verließ, bleibt offen. Griechische Medien berichten über mögliche familiäre Spannungen und Anpassungsschwierigkeiten. Vermisste Personen Vermisste Cousins wohlbehalten zurück: Ermittlungen gegen Familienmitglied Gesichert ist: Das Mädchen sprach kaum Griechisch, lebte erst seit wenigen Jahren im Land. Die Familie wohnte zuvor in Hamburg, dort hatte die Polizei die Adresse eines vermeintlichen Angehörigen der 16-Jährigen überprüft - allerdings ohne Erfolg. Zudem habe ihr Vater 2022 seine Arztpraxis in der Hansestadt ganz plötzlich aufgegeben und daraufhin für rund 300.000 Euro ein Haus in der griechischen Provinz Patras gekauft. Aus welchen Gründen ist noch unklar.

Vermisste 16-Jährige hat ihre digitalen Spuren professionell beseitigt