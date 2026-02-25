Vermisster Jugendlicher ist zurück
Update, 25. Februar, 14.55 Uhr:
Wie die Polizei mitteilte, ist der Gesuchte am heutigen Mittwoch wohlbehalten im Stadtgebiet von Halle (Saale) angetroffen worden.
Erstmeldung, 18. Februar, 13.19 Uhr:
Halle (Saale) - Er wurde zuletzt Anfang Februar in Halle (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist er verschwunden. Nun wendet sich die Polizei mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit.
Seit dem 2. Februar gilt der Jugendliche als vermisst, informierte die Polizei.
Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, doch vielleicht ändert sich das nun.
"Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt des Vermissten", erklärt Sprecher Alexander Hüls.
Hinweise könnt Ihr bei dem Polizeirevier Halle (Saale) unter der Tel. 0345/2242000 abgeben.
Erstmeldung am 18. Februar, aktualisiert am 25. Februar.
Titelfoto: Montage: Jens Büttner/dpa; Polizeiinspektion Halle (Saale)