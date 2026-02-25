Vermisster Jugendlicher ist zurück

Der Vermisste wurde zuletzt Anfang Februar in Halle gesehen, seitdem ist er verschwunden. Wie die Polizei später mitteilte, ist er wieder aufgetaucht.

Von Lisa Marie Peisker

Wie die Polizei mitteilte, ist der Gesuchte am heutigen Mittwoch wohlbehalten im Stadtgebiet von Halle (Saale) angetroffen worden.

Erstmeldung, 18. Februar, 13.19 Uhr:

Halle (Saale) - Er wurde zuletzt Anfang Februar in Halle (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist er verschwunden. Nun wendet sich die Polizei mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit.

Der Jugendliche ist wieder aufgetaucht. © Montage: Jens Büttner/dpa; Polizeiinspektion Halle (Saale) Seit dem 2. Februar gilt der Jugendliche als vermisst, informierte die Polizei. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, doch vielleicht ändert sich das nun.

