Vermisste Cousins wohlbehalten zurück: Ermittlungen gegen Familienmitglied
Update, 25. Februar, 16.25 Uhr:
Wie die Polizei mitteilte, sind die beiden Jungen am heutigen Mittwoch wohlbehalten in Begleitung eines 30-jährigen Familienangehörigen in Luxemburg angetroffen worden.
Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen den 30-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger eingeleitet.
Ob weitere Personen involviert sind und wie die Kinder nach Luxemburg gelangt sind, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Erstmeldung, 24. Februar, 12.26 Uhr:
Barßel - Seit Montag werden zwei Cousins im niedersächsischen Barßel (Landkreis Cloppenburg) vermisst. Sie verschwanden auf dem Weg zum Fußballtraining.
Nach Angaben der Polizei machten sich die beiden gegen 16.30 Uhr zu Fuß auf den Weg zum Training.
Bei der rund ein Kilometer entfernten Sporthalle tauchten die Jungen allerdings nie auf. Die Mitarbeiter der Wohngruppe, in der die Jungs leben, sollen zunächst diverse Anlaufadressen und Kontakte überprüft haben, bevor sie sich an die Polizei wandten. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta suchten die ganze Nacht über intensiv nach den Jungen, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Bislang verlief die Suche allerdings erfolglos.
Am Dienstagmorgen wurde die Suche nach den Cousins mit einem Großaufgebot der Polizei und zivilen Kräften fortgesetzt. Ein Personenspürhund der Polizei wurde hinzugezogen und überprüfte diverse Straßenzüge im Ortskern.
"Es laufen zeitgleich etliche Hintergrundrecherchen", teilte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mit.
Derzeit deute wenig auf eine Straftat hin, auch nicht auf einen Unglücksfall. Man prüfe daher intensiv die familiären Hintergründe. Es sei laut Mitteilung davon auszugehen, dass die Kinder nicht mehr im Bereich Barßel sind.
Gegenstand der Ermittlungen sind derzeit verwandtschaftliche Kontakte im europäischen Ausland.
Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach den Kindern um Unterstützung
Die Jungen wohnen seit 2025 in der Wohngruppe. Ihre Eltern leben in Afghanistan, ein Nachzug war bislang nicht möglich.
Einer von ihnen soll zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer schwarzen, langen Hose, einer dunkelblauen Regenhose, einem schwarzen Pullover, einer dunkelgrauen Winterjacke und einer gelben Warnweste bekleidet gewesen sein.
Der andere Junge trug nach Angaben der Polizei eine silbergraue Jacke mit Kinderwarnweste, eine dunkelblaue Regenhose, ein blaurotes Trikot, eine schwarze Trainingsleggins und schwarz-rote Turnschuhe. Zudem hatte er einen Turnbeutel bei sich.
Beide Kinder haben braune kurze Haare und braune Augen.
Hinweise zum Verbleib der Jungen nimmt die Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 entgegen.
