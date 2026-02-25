Vermisste Cousins wohlbehalten zurück: Ermittlungen gegen Familienmitglied

Seit Montag werden zwei Cousins im Alter von neun und zehn Jahren vermisst. Sie verschwanden auf dem Weg zum Fußballtraining. Am Mittwoch wurden sie gefunden.

Von Tobias Bruns

Wie die Polizei mitteilte, sind die beiden Jungen am heutigen Mittwoch wohlbehalten in Begleitung eines 30-jährigen Familienangehörigen in Luxemburg angetroffen worden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen den 30-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger eingeleitet. Ob weitere Personen involviert sind und wie die Kinder nach Luxemburg gelangt sind, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Erstmeldung, 24. Februar, 12.26 Uhr:

Barßel - Seit Montag werden zwei Cousins im niedersächsischen Barßel (Landkreis Cloppenburg) vermisst. Sie verschwanden auf dem Weg zum Fußballtraining.

Einer von ihnen soll bei seinem Verschwinden eine silbergraue Jacke und eine gelbe Warnweste getragen haben. © Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Nach Angaben der Polizei machten sich die beiden gegen 16.30 Uhr zu Fuß auf den Weg zum Training. Bei der rund ein Kilometer entfernten Sporthalle tauchten die Jungen allerdings nie auf. Die Mitarbeiter der Wohngruppe, in der die Jungs leben, sollen zunächst diverse Anlaufadressen und Kontakte überprüft haben, bevor sie sich an die Polizei wandten. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta suchten die ganze Nacht über intensiv nach den Jungen, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Bislang verlief die Suche allerdings erfolglos. Am Dienstagmorgen wurde die Suche nach den Cousins mit einem Großaufgebot der Polizei und zivilen Kräften fortgesetzt. Ein Personenspürhund der Polizei wurde hinzugezogen und überprüfte diverse Straßenzüge im Ortskern. Vermisste Personen Vermisster Jugendlicher ist zurück "Es laufen zeitgleich etliche Hintergrundrecherchen", teilte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mit. Derzeit deute wenig auf eine Straftat hin, auch nicht auf einen Unglücksfall. Man prüfe daher intensiv die familiären Hintergründe. Es sei laut Mitteilung davon auszugehen, dass die Kinder nicht mehr im Bereich Barßel sind. Gegenstand der Ermittlungen sind derzeit verwandtschaftliche Kontakte im europäischen Ausland.

Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach den Kindern um Unterstützung